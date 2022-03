La Serie A non sa se vendere i suoi diritti all’Arabia Saudita o a Qatar (Di mercoledì 2 marzo 2022) Serie A, il grande gioco del Golfo MF-Milano Finanza, pagina 15, di Francesco Bertolino. La Serie A entra nel grande gioco del Golfo persico. L’Arabia Saudita, riferiscono fonti inglesi a MF-Milano Finanza, ha esercitato nei giorni scorsi l’opzione per ospitare l’edizione 22/23 della Supercoppa, l’ultima delle tre finali previste dal contratto fra Riad e la Lega. Il ministero dell’Intrattenimento avrebbe proposto anche il rinnovo dell’accordo che oggi vale oltre 7,5 milioni di euro netti a partita, il 90% dei quali spetta ai due club partecipanti. La Lega non avrebbe però ancora risposto alla richiesta Saudita, preferendo prendere tempo in attesa di risolvere il rebus dei diritti televisivi dell’area Medio Oriente-Nord Africa. Nelle prossime ore, infatti, sul tavolo di Luigi De Siervo dovrebbe ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 2 marzo 2022)A, il grande gioco del Golfo MF-Milano Finanza, pagina 15, di Francesco Bertolino. LaA entra nel grande gioco del Golfo persico. L’Arabia, riferiscono fonti inglesi a MF-Milano Finanza, ha esercitato nei giorni scorsi l’opzione per ospitare l’edizione 22/23 della Supercoppa, l’ultima delle tre finali previste dal contratto fra Riad e la Lega. Il ministero dell’Intrattenimento avrebbe proposto anche il rinnovo dell’accordo che oggi vale oltre 7,5 milioni di euro netti a partita, il 90% dei quali spetta ai due club partecipanti. La Lega non avrebbe però ancora risposto alla richiesta, preferendo prendere tempo in attesa di risolvere il rebus deitelevisivi dell’area Medio Oriente-Nord Africa. Nelle prossime ore, infatti, sul tavolo di Luigi De Siervo dovrebbe ...

