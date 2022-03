La Russia è isolata anche nello spazio (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il primo modulo della Stazione spaziale internazionale fu lanciato nel 1998: era il primo grande progetto di cooperazione internazionale con fini scientifici. La stazione orbitante e i suoi astronauti erano il simbolo della fine della Guerra fredda, e per decenni quella piccola cittadella spaziale è stata un’oasi di amicizia e cooperazione in cui ogni paese – America, Russia, Unione europea, Giappone, Canada – era fondamentale per la sopravvivenza del progetto. Durante il suo discorso subito dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, mentre introduceva le sanzioni americane contro Mosca, il presidente Joe Biden ha detto che le misure avrebbero rovinato anche “la loro industria aerospaziale, compreso il loro programma spaziale”. L’altro ieri i rappresentanti europei dell’Agenzia spaziale europea (l’Esa) si sono riuniti e ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il primo modulo della Stazione spaziale internazionale fu lanciato nel 1998: era il primo grande progetto di cooperazione internazionale con fini scientifici. La stazione orbitante e i suoi astronauti erano il simbolo della fine della Guerra fredda, e per decenni quella piccola cittadella spaziale è stata un’oasi di amicizia e cooperazione in cui ogni paese – America,, Unione europea, Giappone, Canada – era fondamentale per la sopravvivenza del progetto. Durante il suo discorso subito dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della, mentre introduceva le sanzioni americane contro Mosca, il presidente Joe Biden ha detto che le misure avrebbero rovinato“la loro industria aerospaziale, compreso il loro programma spaziale”. L’altro ieri i rappresentanti europei dell’Agenzia spaziale europea (l’Esa) si sono riuniti e ...

