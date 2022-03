Guerra, Paolo Nori sui social: Milano Bicocca cancella il mio corso su Dostoevskij, essere un russo oggi è una colpa (Di mercoledì 2 marzo 2022) Destano polemiche le dichiarazioni di Paolo Nori sui social. “Non solo essere un russo vivente, oggi è una colpa, in Italia, anche essere un russo morto. Che quando (Dostoevskij, ndr) era vivo nel 1849 fu condannato a morte perché aveva letto una cosa proibita”. Lo afferma in un passaggio, Paolo Nori, commentando sui social una mail che afferma di aver ricevuto dall’Università Milano Bicocca che cancellerebbe un suo corso su Dostoevskij. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 marzo 2022) Destano polemiche le dichiarazioni disui. “Non solounvivente,è una, in Italia, ancheunmorto. Che quando (, ndr) era vivo nel 1849 fu condannato a morte perché aveva letto una cosa proibita”. Lo afferma in un passaggio,, commentando suiuna mail che afferma di aver ricevuto dall’Universitàche cancellerebbe un suosu. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

