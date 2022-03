GF Vip | Alex Belli minaccia Antonio Medugno | “Fa’ che la tua strada non incroci più la mia”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Notando un nuovo avvicinamento nella Casa del Grande Fratello Vip 6 trae la moglie Delia Duran,ha deciso di farsi sentire e ha praticamenteto il giovane tik-toker attraverso un messaggio social. “Caro Tiktonio” ha esordito l’attore, che attualmente per lavoro e vacanza si trova in Egitto, usando in maniera dispregiativa il soprannome dato dai social a, “sono felice che tu abbia trovato il tuo equilibrio, ma ricordati sempre che certe battute con doppio senso e sguardi da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare, perciò vai avanti per la tuain modo tale che non si scontri mai con la mia”. E chissà come reagiràdavanti a queste parole di ...