Alpine A4810 - Dallo Ied una biposto a idrogeno per il marchio francese

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Lo Ied di Torino ha diffuso un teaser di una vettura inedita che sarà presentato il prossimo 18 marzo: denominata, è una sportivaalimentata ache sfoggia un look totalmente inedito rispetto all'immagine attuale deltransalpino. La tesi degli studenti. La vettura è stata ideata come progetto di tesi da parte dei ventotto studenti del master in Transportation Design dello Ied. Non si tratta, quindi, di una creazione direttamente collegata a un modello di serie, presente o futuro, deldel gruppo Renault. Tuttavia, sarà interessante scoprirne le forme, e soprattutto i dettagli, per cogliere eventuali suggestioni di quelle che potrebbero essere le tendenze future di, brand al quale la Régie ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Alpine A4810

Quattroruote

La vettura è frutto del progetto di tesi di ventotto studenti del master in Transportation Design dell'istituto di Torino ...The supercar is the result of IED's Master in Transportation Design Course designed by students with input from Alpine ...