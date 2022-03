Alle Camere riunite contro la guerra va in scena un’altra guerra: quella di Lega e 5S contro Draghi (Di mercoledì 2 marzo 2022) Che cos’hanno in comune la guerra in Ucraina e la riforma del catasto in Italia? Nulla, a rigor di logica. Molto, invece, se le esploriamo con il lume della politica. Perché entrambe sono il riflesso di un’altra guerra, incruenta per fortuna, contro Mario Draghi. Le prime avvisaglie ieri, sul voto che ha visto prima il Senato e poi la Camera dare mandato pieno al premier circa le decisioni da assumere in merito al conflitto in corso tra Mosca e Kiev. Approvarla sembrava una mera formalità alla luce dell’unanimità dichiarata da tutti i gruppi, compreso quello, all’opposizione, di Fratelli d’Italia e invece quanta fatica. Secondo il Foglio, Giuseppe Conte ha dovuto sudare le classiche sette camicie per far rientrare la rivolta dei 5Stelle filo-russi. I ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Che cos’hanno in comune lain Ucraina e la riforma del catasto in Italia? Nulla, a rigor di logica. Molto, invece, se le esploriamo con il lume della politica. Perché entrambe sono il riflesso di, incruenta per fortuna,Mario. Le prime avvisaglie ieri, sul voto che ha visto prima il Senato e poi la Camera dare mandato pieno al premier circa le decisioni da assumere in merito al conflitto in corso tra Mosca e Kiev. Approvarla sembrava una mera formalità alla luce dell’unanimità dichiarata da tutti i gruppi, compreso quello, all’opposizione, di Fratelli d’Italia e invece quanta fatica. Secondo il Foglio, Giuseppe Conte ha dovuto sudare le classiche sette camicie per far rientrare la rivolta dei 5Stelle filo-russi. I ...

Advertising

luigidimaio : Grazie Presidente Draghi per aver ricordato alle Camere dedizione, coraggio e spirito di servizio dell'Ambasciatore… - borzi_borzi : Ho ascoltato i discorsi alle camere del premier #Draghi e mi è piaciuto. Chiaro, concreto. Sopratutto nello stabili… - Nomorefakesss : @itsmeback_ Non è tecnicamente così. Ha dichiarato lo stato d’emergenza e varato un decreto di aiuti ANCHE MILITARI… - AlessandroV1953 : RT @andreasso1951: l'informativa di Draghi alle Camere: 'Serve reazione rapida, ferma, unitaria' — Draghi e soci continuano a vomitare fras… - PScotto1972 : RT @luigidimaio: Grazie Presidente Draghi per aver ricordato alle Camere dedizione, coraggio e spirito di servizio dell'Ambasciatore Pier F… -