Ucraina:allenatore Lokomotiv Mosca si dimette, non posso fingere (Di martedì 1 marzo 2022) Markus Gisdol si è dimesso dalla Lokomotiv Mosca per protesta contro l'invasione russa in Ucraina. "Fare l'allenatore è il miglior lavoro del mondo - le parole del tecnico Gisdol alla Bild - . Ma non ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) Markus Gisdol si è dimesso dallaper protesta contro l'invasione russa in. "Fare l'è il miglior lavoro del mondo - le parole del tecnico Gisdol alla Bild - . Ma non ...

Advertising

SkyTG24 : Guerra #Russia #Ucraina, si arruola anche l'allenatore dello Sheriff - glooit : Ucraina:allenatore Lokomotiv Mosca si dimette, non posso fingere leggi su Gloo - infoitsport : Ucraina, l'allenatore dello Sheriff si arruola per difendere la patria - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UCRAINA - Lokomotiv Mosca, l'allenatore Gisdol si dimette: 'Non posso restare in Russia' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UCRAINA - Lokomotiv Mosca, l'allenatore Gisdol si dimette: 'Non posso restare in Russia' -