Ucraina, Zelensky al Parlamento europeo: «Vogliamo essere membri dell’Ue: dimostrateci che non ci lascerete soli» – Il video (Di martedì 1 marzo 2022) È in corso una seduta plenaria straordinaria del Parlamento europeo a Bruxelles sulla guerra in Ucraina. Prima del discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i presenti hanno fatto un lungo applauso di supporto rivolgendosi a lui, all’ambasciatore e ai cittadini ucraini presenti. «Sosterremo il Paese, non guarderemo dall’altra parte», ha detto in apertura dei lavori la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola. «Ci troviamo davanti a una minaccia per l’Europa così come la conosciamo». Oltre a Mesola e Zelensky, intervengono anche il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il commissario Ue agli Affari esteri Josep Borrell. March 1, 2022 Il discorso di Zelenksy in ... Leggi su open.online (Di martedì 1 marzo 2022) È in corso una seduta plenaria straordinaria dela Bruxelles sulla guerra in. Prima del discorso del presidente ucraino Volodymyr, i presenti hanno fatto un lungo applauso di supporto rivolgendosi a lui, all’ambasciatore e ai cittadini ucraini presenti. «Sosterremo il Paese, non guarderemo dall’altra parte», ha detto in apertura dei lavori la presidente delUe Roberta Metsola. «Ci troviamo davanti a una minaccia per l’Europa così come la conosciamo». Oltre a Mesola e, intervengono anche il presidente del ConsiglioCharles Michel, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il commissario Ue agli Affari esteri Josep Borrell. March 1, 2022 Il discorso di Zelenksy in ...

Advertising

fanpage : Zelensky si rivolge a Putin, un estratto del discorso del Presidente ucraino che commenta così la situazione tra Ru… - fanpage : Il Presidente #Zelensky ha appena firmato la richiesta di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea #UkraineRussiaWar - TgLa7 : #Ucraina: #Zelensky firma la richiesta di adesione all'#Ue #UkraineRussiaWar - _DucaAndrea_ : #Zelensky al Parlamento #UE: “in #Ucraina noi oggi diamo la nostra vita per i valori, per la libertà e per il desid… - Santuz15 : RT @Ucrainarussia: #UkraineRussiaWar: #Zelensky afferma che 'tutte le principali città dell'#Ucraina sono bloccate'.???????? -