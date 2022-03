Ucraina, sì del Senato alla risoluzione sull’invio delle armi. Draghi: «L’Italia impegnerà 3.400 militari» (Di martedì 1 marzo 2022) Il Senato ha approvato la risoluzione bipartisan sugli aiuti all’Ucraina con 244 voti favorevoli, 13 contrari e 3 astenuti. Respinte le quattro risoluzioni presentate rispettivamente da Paola Nugnes (Misto, Mattia Crucioli (Alternativa), Elena Fattori (Misto) e Gianluigi Paragone (Italexit) che hanno avuto parre contrario dal governo. Durante l’incontro con il Senato, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha approfondito due punti: il primo è che ora non è il momento del dialogo con la Russia, la seconda è che le azioni del Cremlino sono state premeditate da lungo tempo: «Quando ci sono grandi cambiamenti, la sensazione è di entrare in periodo completamente diverso di quanto visto finora, in questi momenti la prima pulsione è di fare i conti con se stessi e con gli altri, di dire ‘Io avevo visto ... Leggi su open.online (Di martedì 1 marzo 2022) Ilha approvato labipartisan sugli aiuti all’con 244 voti favorevoli, 13 contrari e 3 astenuti. Respinte le quattro risoluzioni presentate rispettivamente da Paola Nugnes (Misto, Mattia Crucioli (Alternativa), Elena Fattori (Misto) e Gianluigi Paragone (Italexit) che hanno avuto parre contrario dal governo. Durante l’incontro con il, il presidente del Consiglio Marioha approfondito due punti: il primo è che ora non è il momento del dialogo con la Russia, la seconda è che le azioni del Cremlino sono state premeditate da lungo tempo: «Quando ci sono grandi cambiamenti, la sensazione è di entrare in periodo completamente diverso di quanto visto finora, in questi momenti la prima pulsione è di fare i conti con se stessi e con gli altri, di dire ‘Io avevo visto ...

