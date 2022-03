Ucraina, anche i pugili Wladimir e Vitali Klitschko nella lista nera di Putin (Di martedì 1 marzo 2022) La lista nera di Vladimir Putin si allarga sempre più. Adesso, secondo il Times, sembra che anche le leggende della boxe Wladimir e Vitali Klitschko siano finite nel mirino del presidente russo, che negli ultimi giorni ha deciso di invadere l’Ucraina. I due fratelli, entrambi ex campioni del mondo dei pesi massimi, si sono ufficialmente uniti all’esercito ucraino per combattere contro i russi e non hanno visto altra scelta che prendere le armi e aiutare la resistenza. Vitali, nel corso di un’intervista rilasciata la scorsa settimana a Good Morning Britain di ITV, ha spiegato la sua decisione: “È già una guerra sanguinosa. Non ho altra scelta, devo farlo. Combatterò”. Wladimir, il più giovane dei due, ha aggiunto in ... Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) Ladi Vladimirsi allarga sempre più. Adesso, secondo il Times, sembra chele leggende della boxesiano finite nel mirino del presidente russo, che negli ultimi giorni ha deciso di invadere l’. I due fratelli, entrambi ex campioni del mondo dei pesi massimi, si sono ufficialmente uniti all’esercito ucraino per combattere contro i russi e non hanno visto altra scelta che prendere le armi e aiutare la resistenza., nel corso di un’intervista rilasciata la scorsa settimana a Good Morning Britain di ITV, ha spiegato la sua decisione: “È già una guerra sanguinosa. Non ho altra scelta, devo farlo. Combatterò”., il più giovane dei due, ha aggiunto in ...

