Serie tv Netflix di marzo 2022, da The Last Kingdom 5 a Bridgerton 2 (Di martedì 1 marzo 2022) Quali sono le Serie tv Netflix di marzo 2022? La primavera porta con sé una ventata di novità, grandi ritorni e ovviamente romanticismo. Questo mese la piattaforma di streaming offre come sempre titoli adatti a tutti i palati. Pronti a scoprire le Serie tv Netflix di marzo 2022 da non perdere? Si comincia il 4 marzo con Frammenti Di Lei, Serie thriller basata sull'omonimo romanzo di Karin Slaughter. Toni Collette e Bella Heathcote sono madre e figlia protagoniste di una storia fatta di misteri e di inganni. Andy scopre che sua madre Laura non è chi dice di essere: ne seguirà un viaggio nel passato della donna alla ricerca della verità. Nella festa della donna, 8 marzo, ...

