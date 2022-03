Probabili formazioni Inter-Salernitana: ventottesima giornata Serie A 2021/2022 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le Probabili formazioni di Inter-Salernitana, match della ventottesima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 20:45 di venerdì 4 febbraio nella cornice dello stadio San Siro. La partita potrà essere trasmessa in diretta su Dazn e Sky, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Inter – Probabile turn over per Inzaghi. Vidal per Calhanoglu, Sanchez per Lautaro, Dimarco per Perisic. Spera anche D’Ambrosio. Salernitana – Out Ribery per un incidente d’auto. Verdi pronto ad agire alle spalle di Djuric e Mousset, da valutare Bonazzoli. Le Probabili formazioni Inter (3-5-2): ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ledi, match delladi. Si gioca alle 20:45 di venerdì 4 febbraio nella cornice dello stadio San Siro. La partita potrà essere trasmessa in diretta su Dazn e Sky, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Probabile turn over per Inzaghi. Vidal per Calhanoglu, Sanchez per Lautaro, Dimarco per Perisic. Spera anche D’Ambrosio.– Out Ribery per un incidente d’auto. Verdi pronto ad agire alle spalle di Djuric e Mousset, da valutare Bonazzoli. Le(3-5-2): ...

