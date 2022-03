Monreale vende le particelle del 30% ceduto per costruire

(Di martedì 1 marzo 2022) Il Comune dimette in vendita le aree cedute nella misura del 30% per le nuove costruzioni. Lo rende noto il sindaco Alberto Arcidiacono. La vendita avviene ai sensi dell’art.13 delle Norme Tecniche di Attuazione. I beni, non rientrando nel patrimonio indisponibile del Comune, sono alienabili come previsto nella citata delibera, con diritto di (live.it)

MonrealeSi

