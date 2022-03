L’Isola dei Famosi “sta tornando” | altri due nomi si aggiungono al cast

Leggi su 361magazine

(Di martedì 1 marzo 2022)deistae ilsta via via formandosi.duedi possibili naufraghi svelati da TvBlog In queste ore è apparso sulla pagina deldeiun post che annuncia appunto il ritorno del reality Mediaset su Canale 5 in prima serata con un doppio appuntamento settimanale. “deista” ed infatti la prima puntata, proprio come ha svelato Ilary Blasi a “Michelle Impossible”, aprirà i battenti il 21 marzo. Ieri sera è andato in onda anche il promo, durante la puntata del Grande Fratello Vip. Dunque per il reality inizia il conto alla rovescia. Si sa che a condurlo per il secondo anno di fila sarà Ilary Blasi, probabilmente affiancata in studio ...