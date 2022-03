Guerra Ucraina-Russia, Biden: “I dittatori vanno fermati” (Di martedì 1 marzo 2022) Guerra Ucraina-Russia, Joe Biden parlerà agli americani questa notte. Il messaggio che vorrà dare, secondo un’anticipazione dello stesso Biden, sarà che gli alleati sono uniti nella risposta all’invasione russa dell’Ucraina. “La Guerra di Putin era premeditata e non provocata” dirà Biden. “Ha rifiutato gli sforzi della diplomazia. Pensava che l’Occidente e la Nato non avrebbero risposto. E pensava di poterci dividere. Putin si sbagliava, eravamo pronti“. “Per tutta la storia abbiamo imparato questa lezione – continua il discorso del presidente – quando i dittatori non pagano il prezzo della loro aggressione provocano più caos, continuano a muoversi. E il costo e le minacce per l’America e il mondo aumentano”. “Per questo la Nato ha ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 1 marzo 2022), Joeparlerà agli americani questa notte. Il messaggio che vorrà dare, secondo un’anticipazione dello stesso, sarà che gli alleati sono uniti nella risposta all’invasione russa dell’. “Ladi Putin era premeditata e non provocata” dirà. “Ha rifiutato gli sforzi della diplomazia. Pensava che l’Occidente e la Nato non avrebbero risposto. E pensava di poterci dividere. Putin si sbagliava, eravamo pronti“. “Per tutta la storia abbiamo imparato questa lezione – continua il discorso del presidente – quando inon pagano il prezzo della loro aggressione provocano più caos, continuano a muoversi. E il costo e le minacce per l’America e il mondo aumentano”. “Per questo la Nato ha ...

Advertising

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - Fiodor1976 : l’università #Bicocca cancella il corso su #Dostoevskij per evitare qualsiasi polemica in un periodo di tensione co… - freiheitliberta : RT @boni_castellane: Ma uno che il lunedì pensa 'mi faccio 5 dosi per evitare il long covid e tutte le restrizioni sono giuste' e il gioved… -