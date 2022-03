Guerra in Ucraina: qual è la posizione della Cina? (Di martedì 1 marzo 2022) Guerra in Ucraina: l'1 marzo è un altro giorno di combattimenti. Di scontri, di feriti, di morti e di distruzione. Si attende e si spera che i prossimi negoziati possano rappresentare un punto di svolta e possibilmente di tregua nelle ostilità, ma questo è anche un frangente in cui si cerca di capire quali siano gli equilibrismi internazionali. L'Occidente si è praticamente compattato nel condannare l'azione militare della Russia ed ha scelto la strada delle sanzioni economiche. Misure a cui ha, ad esempio, aderito anche la Svizzera, storicamente neutrale di fronte a queste tipologie di eventi. Sullo sfondo il ruolo di una superpotenza come la Cina. Guerra in Ucraina: la Cina deplora lo scoppio del conflitto In data 1 marzo diverse agenzie di ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 1 marzo 2022)in: l'1 marzo è un altro giorno di combattimenti. Di scontri, di feriti, di morti e di distruzione. Si attende e si spera che i prossimi negoziati possano rappresentare un punto di svolta e possibilmente di tregua nelle ostilità, ma questo è anche un frangente in cui si cerca di capirei siano gli equilibrismi internazionali. L'Occidente si è praticamente compattato nel condannare l'azione militareRussia ed ha scelto la strada delle sanzioni economiche. Misure a cui ha, ad esempio, aderito anche la Svizzera, storicamente neutrale di fronte a queste tipologie di eventi. Sullo sfondo il ruolo di una superpotenza come lain: ladeplora lo scoppio del conflitto In data 1 marzo diverse agenzie di ...

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - demagistris : La Russia cessi il fuoco e l’Ucraina diventi paese neutrale,stato aperto alla fratellanza universale,ponte di un’Eu… - Virus1979C : Guerra Russia-Ucraina, attaccata la torre della tv di Kiev: le immagini delle colonne di fumo – Video… - LucisArtCimino : RT @ladyonorato: L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRANNO A Q… -