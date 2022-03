Firenze | Giobbe Covatta e Andrea Pennacchi al Teatro Puccini

(Di martedì 1 marzo 2022) Giovedì 3 marzo alle ore 21 andrà in scena Scoop – donna sapiens con. Lo spettacolo è un recupero di marzo 2020. Sabato 5 marzo alle ore 21 per la prima volta alandrà in scenacon Pojana e i suoi fratelli. Scoop: donna sapiens, è il titolo dello L'articolo proviene daPost.

Advertising

FolleRumbaFI : Giobbe Covatta in Scoop (donna sapiens) al Teatro Puccini di #Firenze -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Giobbe

Firenze Post

Dopo il rifiuto dei rappresentanti del popolo nella Chiesa russa di accattare l'unione di... il Patriarca di Costantinopoli, Geremia II Tranos, nel 1589, riconobbe al Metropolitail ...... contro il Milan in Coppa Italia , la Lazio torna quella scintillante di, travolge con lo ...00 Trapani - Orzinuovi 65 - 56 17:00 Janus Basket Fabriano - SanChiusi 81 - 92 Visualizza ...Giobbe Covatta Giovedì 3 marzo alle ore 21 andrà in scena Scoop - donna sapiens con Giobbe Covatta. Lo spettacolo è un recupero di marzo 2020. Sabato 5 ...Giovedì 3 marzo alle ore 21.00 andrà in scena "Scoop - donna sapiens" con Giobbe Covatta. Lo spettacolo è un recupero di marzo 2020. Sabato 5 marzo alle ore 21.00 per la prima volta al Teatro Puccini ...