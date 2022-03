Conversione Decreto Milleproroghe in GU, le misure sul precariato scuola (Di martedì 1 marzo 2022) 15 , recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi , è in Gazzetta Ufficiale . Il ... Le news della scuola in primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - ... Leggi su tecnicadellascuola (Di martedì 1 marzo 2022) 15 , recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi , è in Gazzetta Ufficiale . Il ... Le news dellain primo piano, oggi: https://www.tecnicadella.it/le - notizie - del - ...

Advertising

gparagone : Si deve fare come dice #Draghi: Puntura obbligatoria per gli #over50 e #GreenPass per andare a lavorare ed entrare… - MariaAversano1 : RT @Possidonio_GG: La conversione in legge del decreto che autorizzi la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti #militari ad autori… - Possidonio_GG : RT @Possidonio_GG: La conversione in legge del decreto che autorizzi la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti #militari ad autori… - Avv_GFerrari : Pubblicata la legge n. 15 del 25 febbraio 2022 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 c.d. '… - diregiustizia : Decreto #milleproroghe, in Gazzetta la conversione in legge -