C'era una volta il reggiseno: la rivoluzione del No Bra (Di martedì 1 marzo 2022) C'è una rivoluzione gentile e tutta al femminile di cui si sono fatte portavoce le donne del mondo che intendono fissare una linea netta e decisa tra la libertà personale e fisica e i diktat che esistono e persistono nella società contemporanea, una libertà che passa anche e soprattutto per il reggiseno. L'indumento intimo femminile per antonomasia si trasforma ora nel simbolo di un modello estetico predefinito e standardizzato che riguarda la bellezza delle donne e il suo ruolo nel tempo. È a partire da questa consapevolezza che, migliaia di donne in tutto il mondo, hanno aderito al movimento No bra o Bra-less, per liberarsi definitivamente del reggiseno. La volontà di liberarsi del reggiseno è oggi una lotta gentile che tocca la sfera sociale e politica, che intende scardinare una volta e per tutte i ...

