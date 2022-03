Assegno unico 2022, ultimi giorni per presentare la domanda: come fare e quando scade l’iscrizione (Di martedì 1 marzo 2022) Ancora pochi giorni per presentare domanda per l’Assegno unico la nuova misura che andrà a sostituire – e a inglobare – i provvedimenti a sostegno delle famiglie per chi ha i figli a carico. A partire dal mese di marzo infatti, com’è noto, cesseranno gli assegni familiari in busta paga proprio in virtù dell’entrata in vigore dell’Assegno familiare. come fare domanda per l’Assegno unico Per richiedere l’Assegno unico è necessario accedere al portale dell’Inps mediante Spid. Dopodiché è necessario compilare il modulo dedicato e attendere la lavorazione della domanda. Ma questa è solo una delle modalità a disposizione dei cittadini. Ecco tutte le modalità ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 marzo 2022) Ancora pochiperper l’la nuova misura che andrà a sostituire – e a inglobare – i provvedimenti a sostegno delle famiglie per chi ha i figli a carico. A partire dal mese di marzo infatti, com’è noto, cesseranno gli assegni familiari in busta paga proprio in virtù dell’entrata in vigore dell’familiare.per l’Per richiedere l’è necessario accedere al portale dell’Inps mediante Spid. Dopodiché è necessario compilare il modulo dedicato e attendere la lavorazione della. Ma questa è solo una delle modalità a disposizione dei cittadini. Ecco tutte le modalità ...

