Alessandro di Uomini e Donne: chi è, età, che lavoro faceva, Pinuccia

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con il dating show Uomini e Donne, che da sempre appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Quest'anno un cavaliere in particolare, il 91enne Alessandro, sta facendo simpatia e sta incuriosendo sempre di più il pubblico, soprattutto per la sua conoscenza con la vivace Pinuccia. Ma conosciamolo meglio!

Alessandro di Uomini e Donne Trono Over: chi è, quanti anni ha e che lavoro faceva

Alessandro è un nuovo cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne, spesso al centro dello studio. Ha 91 anni, viene dal Salento e ha sempre lavorato come sarto. Di lui sappiamo che adora Vasco Rossi, che conosce a memoria tutte ...

freakinrich1 : per quanto non sopportassi alessandro meritava sicuramente di più degli altri uomini #gfvip - Virgini80850384 : Finalmente gli uomini come te fuori ALESSANDRO canto già vittoria ?????????? #GrandeFratelloVip #grandegratellovip #gfviparty #GFVIP - emifreal : Questi sono uomini Antonio no Alessandro o baru oppure giucas che non fa un cavolo li dentro #GFVip - rik_musmeci : RT @G_a_u_d_i_: @Martinetus Mi affascina come Alessandro I rispose alla Campagna di Russia di Napoleone. Attuando la strategia della 'terra… - CarlottaMarche7 : RT @G_a_u_d_i_: @Martinetus Mi affascina come Alessandro I rispose alla Campagna di Russia di Napoleone. Attuando la strategia della 'terra… -