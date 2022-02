'Via il velo o non giochi' E l'arbitro sospende la gara (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'arbitro ordina alla calciatrice di togliersi l'hijab. E, al suo rifiuto, sospende la partita, suscitando la reazione del club e anche degli avversari, che hanno fatto quadrato attorno alla ragazza ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'ordina alla calciatrice di togliersi l'hijab. E, al suo rifiuto,la partita, suscitando la reazione del club e anche degli avversari, che hanno fatto quadrato attorno alla ragazza ...

Advertising

michelelzz : Ce l'avrà un nome questo arbitro di merda? 'L'arbitro vieta il velo alla calciatrice della Pro Vercelli e sospende… - MatyldaStein : RT @mariatontini1: Le Carnaval des animaux, R. 125: XIII. Le cygne - StormHour : RT @EmilianoVerga: Una luna così piccola uno spillo in un velo la giornata via scivola lungo l'infinito cielo #NotePoetiche #CasaLettori @… - GiovannaDiTroia : RT @EmilianoVerga: Una luna così piccola uno spillo in un velo la giornata via scivola lungo l'infinito cielo #NotePoetiche #CasaLettori @… - ArnaldoCattelan : La guerra in Ucraina squarcia il velo sulle colpe della Nato: cadono le ... -