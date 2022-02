Ucraina: Soleterre, 4 bambini malati di cancro messi in salvo a Varsavia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Milano 28 feb. (Adnkronos) - "Per quattro bambini malati di cancro è finito l'inferno di Kiev. Prima siamo riusciti a evacuarli da Kiev all'ospedale di Ternopil, ora finalmente sono lontani dalla guerra e soprattutto in un luogo sicuro in un ospedale oncologico in Polonia, a Varsavia". Lo comunica in una nota la onlus Soleterre, che si occupa di assistere piccoli malati oncologici nel Paese in guerra. Tra i bambini seguiti dall'associazione, 36 sono ancora ricoverati nell'ospedale di Leopoli (L'viv), 35 a Kiev (15 all'istituto di cancro e 20 all'istituto neurochirurgia), a cui si aggiungono 5 famiglie rimaste nella casa di accoglienza Soleterre nella capitale Ucraina. Quelli dimessi e che proseguono ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Milano 28 feb. (Adnkronos) - "Per quattrodiè finito l'inferno di Kiev. Prima siamo riusciti a evacuarli da Kiev all'ospedale di Ternopil, ora finalmente sono lontani dalla guerra e soprattutto in un luogo sicuro in un ospedale oncologico in Polonia, a". Lo comunica in una nota la onlus, che si occupa di assistere piccolioncologici nel Paese in guerra. Tra iseguiti dall'associazione, 36 sono ancora ricoverati nell'ospedale di Leopoli (L'viv), 35 a Kiev (15 all'istituto die 20 all'istituto neurochirurgia), a cui si aggiungono 5 famiglie rimaste nella casa di accoglienzanella capitale. Quelli die che proseguono ...

