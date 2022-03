Ucraina, i mercenari Wagner a Kiev. Obiettivo: uccidere Zelensky (Di martedì 1 marzo 2022) Sanzionata dall?Unione europea, sotto accusa degli Usa, temuta dagli ucraini, Wagner è il convitato di pietra nei ragionamenti sulla crisi in Est Europa. Tecnicamente è una organizzazione... Leggi su ilmattino (Di martedì 1 marzo 2022) Sanzionata dall?Unione europea, sotto accusa degli Usa, temuta dagli ucraini,è il convitato di pietra nei ragionamenti sulla crisi in Est Europa. Tecnicamente è una organizzazione...

Advertising

espressonline : Secondo quanto riporta il Times, i mercenari della Wagner in #Ucraina hanno l'obiettivo di uccidere #Zelensky e co… - MediasetTgcom24 : Le mani dei mercenari Usa sull'Ucraina, nel 2021 il Time rivelò il maxi-piano di Academi (ex Blackwater) #Ucraina… - Adnkronos : Guerra #Ucraina, Times: da Putin 400 mercenari a Kiev per uccidere #Zelensky. #UkraineRussiaWar. - xblunotte : RT @FrancoLaratta: L’ordine di Putin: uccidete Zelensky! Kiev sotto assedio! Le truppe russe l'hanno accerchiata, con l’aiuto di 400 merce… - NicolaSabbion : RT @mrcllznn: il quotidiano The Times ha detto che 400 mercenari del Gruppo Wagner, un’organizzazione paramilitare russa, sono giunti nella… -