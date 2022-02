Traffico Roma del 28-02-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 febbraio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascoltonel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale riaperta la via Cassia nuova tra via Oriolono e via Giovanni Fabbroni segnalato in precedenza chiusa per un incidente avvenuto all’altezza di via dell’inviolatella Borghese nuovi lavori da questa mattina in via Alessandra macinghi Strozzi con modifiche alla viabilità tra via di De Bono Cairoli e via della villa di Lucina prestare attenzione alla segnaletica termine interventi previsto per il prossimo 10 marzo proseguono i lavori di potatura in Viale Dei Parioli con chiusura in fascia oraria 7:17 tra via Nino Oxilia e via Antonio Stoppani per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per ora è tutto Grazie per l’attenzione A più ...