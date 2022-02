Torino, tutti sotto esame: due mesi per decidere chi resta e chi parte (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il finale di campionato sarà molto importante in casa Torino per diversi giocatori: in questi ultimi mesi di campionato, infatti, Ivan... Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il finale di campionato sarà molto importante in casaper diversi giocatori: in questi ultimidi campionato, infatti, Ivan...

Advertising

VittorioSgarbi : “Green Pass” No” al ricatto di Stato. - Carlo10309 : RT @fiori_gio: Il problema non è più il vaccino. E' l'imposizione dello stato che ha rotto i cog..a tutti con le sue assurde regole cambiat… - cesare50221831 : @juvefcdotcom Magari chiamare in Vescovo di Torino per una mega Benedizione.. Oppure portare tutti a fare un bagno… - Patrizi34819700 : RT @fiori_gio: Il problema non è più il vaccino. E' l'imposizione dello stato che ha rotto i cog..a tutti con le sue assurde regole cambiat… - desibros70 : RT @fiori_gio: Il problema non è più il vaccino. E' l'imposizione dello stato che ha rotto i cog..a tutti con le sue assurde regole cambiat… -