«Tick Tick... Boom è il più personale, il più caro dei miei progetti; rendere onore a John mi ha fatto bene allo spirito, e mi ha risanato. Una terapia incredibile». (Di lunedì 28 febbraio 2022) «Non ho la più pallida idea di chi sono o di come funziona il mondo, ho solo sete di conoscenza, verità e saggezza». Me lo confidava Andrew Garfield ai tempi di La battaglia di Hacksaw Ridge, il dramma storico diretto da Mel Gibson: aveva appena conquistato la prima nomination all’Oscar nel ruolo di un soldato obiettore di coscienza. Era il 2016 e l’attore angloamericano aveva già alle spalle una carriera di scelte rigorose per film dalle tematiche significative. Andrew Garfield nei panni di “Jim Bakker” nel film THE EYES OF TAMMY FAYE. Photo Courtesy of Searchlight Pictures. © 2021 20th Century Studios All Rights Reserved L’avevamo visto in e Social Network di David Fincher, il film sui primi tumultuosi anni di Facebook, in Silence di Martin Scorsese – era un missionario gesuita nel Giappone del 1600 – e in 99 Homes di Ramin Bahrani. Nel 2012 fu nominato al prestigioso Tony Award ... Leggi su iodonna (Di lunedì 28 febbraio 2022) «Non ho la più pallida idea di chi sono o di come funziona il mondo, ho solo sete di conoscenza, verità e saggezza». Me lo confidava Andrew Garfield ai tempi di La battaglia di Hacksaw Ridge, il dramma storico diretto da Mel Gibson: aveva appena conquistato la prima nomination all’Oscar nel ruolo di un soldato obiettore di coscienza. Era il 2016 e l’attore angloamericano aveva già alle spalle una carriera di scelte rigorose per film dalle tematiche significative. Andrew Garfield nei panni di “Jim Bakker” nel film THE EYES OF TAMMY FAYE. Photo Courtesy of Searchlight Pictures. © 2021 20th Century Studios All Rights Reserved L’avevamo visto in e Social Network di David Fincher, il film sui primi tumultuosi anni di Facebook, in Silence di Martin Scorsese – era un missionario gesuita nel Giappone del 1600 – e in 99 Homes di Ramin Bahrani. Nel 2012 fu nominato al prestigioso Tony Award ...

