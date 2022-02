SAG Awards 2022 | il toccante post Instagram di Lady Gaga dopo la sconfitta

Leggi su diredonna

(Di lunedì 28 febbraio 2022) La 28esima edizione degli Screen Actors Guildsi è conclusa durante la cerimonia del 27 febbraio, trasmessa in diretta tv da Santa Monica, in California. La pellicola Apple Coda è stata incoronata a sorpresa come miglior film, conquistando anche le statuette per il miglior cast d'insieme e il miglior attore non protagonista, grazie all'interpretazione di Troy Kotsur. Premiati anche Will Smith come miglior attore protagonista nel biopic sulle sorelle Williams Una famiglia vincente. Come miglior attrice protagonista, invece, è stata scelta Jessica Chastain per il suo ruolo ne Gli occhi di Tammy Faye, scavalcando Nicole Kidman, Olivia Colman e.