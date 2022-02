Russia e Ucraina a colloquio, luci e ombre dei negoziati (Di lunedì 28 febbraio 2022) Le truppe russe stanno circondando le città un po’ ovunque in Ucraina (Kharkiv, Khernihiv, Mariupol) ma in tutti i quadranti di operazione non ci sono stati cambiamenti sostanziali nelle ultime 24 ore. Domenica 27 febbraio è stata una giornata di riflessione tattica anche perché è stato organizzato un primo incontro tra delegazione russa e Ucraina (si terrà al confine bielorusso) e questo tentativo negoziale, spiega una fonte militare di Kiev, si è portato dietro “una quiete generale” sui vari fronti aperti durata qualche ora dopo l’annuncio — “non terrà, c’è grande scetticismo anche sui colloqui”, e infatti sono in corso vari combattimenti. C’è un elemento comune nelle diverse zone di operazione: i russi non entrano in forma potente nei centri urbani — possibile non riescano, probabile non vogliano schiacciare l’acceleratore e innescare bagni di ... Leggi su formiche (Di lunedì 28 febbraio 2022) Le truppe russe stanno circondando le città un po’ ovunque in(Kharkiv, Khernihiv, Mariupol) ma in tutti i quadranti di operazione non ci sono stati cambiamenti sostanziali nelle ultime 24 ore. Domenica 27 febbraio è stata una giornata di riflessione tattica anche perché è stato organizzato un primo incontro tra delegazione russa e(si terrà al confine bielorusso) e questo tentativo negoziale, spiega una fonte militare di Kiev, si è portato dietro “una quiete generale” sui vari fronti aperti durata qualche ora dopo l’annuncio — “non terrà, c’è grande scetticismo anche sui colloqui”, e infatti sono in corso vari combattimenti. C’è un elemento comune nelle diverse zone di operazione: i russi non entrano in forma potente nei centri urbani — possibile non riescano, probabile non vogliano schiacciare l’acceleratore e innescare bagni di ...

