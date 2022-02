Rottamazione ter | il 28 febbraio scade la nuova rata | come fare

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Oggi 28il termine delladellater per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle e sono in regola con i pagamenti precedenti. Anche per questo termine, saranno validi i versamenti effettuati entro il 7 marzo 2022, dato che la legge prevede cinque giorni lavorativi di tolleranza. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il bollettino inviato da Agenzia delle entrate-Riscossione, che riporta lanza del 282022.ter, le nuovenze Il fisco torna a battere cassa dopo le numerose proroghe disposte durante la pandemia. Il primo appuntamento per pagare la prima delle quattro rate delladovute per il 2022 è previsto per oggi 28 ...

infoiteconomia : Rottamazione ter: oggi 28 febbraio scade la rata e concessi i 5 gg di tolleranza - infoiteconomia : Rottamazione ter, oggi scade nuova rata: c'è una proroga? - telodogratis : Rottamazione ter, oggi scade nuova rata: c’è una proroga? - Gaebaldi : RT @LiberoReporter: Rottamazione ter, oggi scade nuova rata: c'è una proroga? Rottamazione ter, scade oggi - lunedì 28febbraio 2022 - il te… - Adnkronos : #Rottamazione ter, oggi scade la rata: cosa c’è da sapere. -

Ultime Notizie dalla rete : Rottamazione ter

Read More Condividi su: WhatsApp Tweet Telegram Condividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with: nuova , oggi , proroga , rata ,, scadenza ,- - > Previous ...Tra i molteplici adempimenti da eseguire, come il pagamento della rata del 28 febbraio inerente alla, o le istanze da presentare, qualche scadenza può sfuggire. Per fortuna, per i contribuenti distratti, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione, ogni mese, sul proprio sito, lo ...Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la ...La Riscossione fornisce un riepilogo delle modalità di pagamento della Rottamazione ter per la rata in scadenza il 28 febbraio 2022 ...