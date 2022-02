Ripetute forzature del dispositivo del “braccialetto elettronico” | un uomo nei guai nell’Avellinese

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGesualdo (Av) – A seguito di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Stazione di Gesualdo hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, con revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Benevento. L’aggravamento della misura è conseguito alledeldel “” per la localizzazione dell’imputato sottoposto alla misura cautelare, oltre a varie inottemperanze alle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Il provvedimento della misura cautelare, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, è stato emesso a carico di imputato, presunto innocente fino a sentenza definitiva. L'articolo ...

