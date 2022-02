Advertising

TuttoAndroid : Realme GT Neo 3 sarà lo smartphone con la ricarica più veloce al mondo - StraNotizie : Realme GT Neo 3, il primo smartphone con ricarica a 150W - 83napolano : RT @CeotechI: realme GT Neo 3, render rivelano un nuovo design del display #120Hz #5G #Amoled #Android #Android12 #Dimensity8100 #Notizie #… - 83napolano : RT @CeotechI: realme GT Neo 3 e UltraDart Charge da 150W: 50% in 5 minuti #150W #Android #GTNeo3 #realmeGTNeo3 #RealmeGTNeo3GE #realmeGTNeo… - mspiccia : RT @TheGeekerz: realme GT Neo 3 avrà la ricarica più veloce al mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Realme Neo

Torniamo a parlare diGT3 , il dispositivo che arriverà come nuovo smartphone di fascia alta per l'azienda cinese. Nelle ultime ore sono trapelati interessanti dettagli su design e specifiche . Le nuove ...7 condivisioni Condividi Tweet Giuseppe Biondo FONTE Notizie Relazionate GT 2 Pro RumorAndroidGT3, qualche immagine e diverse specifiche grazie al TENAA 2 24 Febbraio 2022Al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona Realme ha annunciato che GT Neo 3 sarà il primo smartphone con la ricarica rapida a 150 W.Realme ha confermato per lo smartphone GT Neo 3 la ricarica della batteria più veloce al mondo, capace di raggiungere il 50% in 5 minuti con 150W. L'azienda introdurrà anche la prima architettura di r ...