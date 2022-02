Patanè | su tpl nulla da imparare da Milano

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma – “Roma non hadada, perché e’ una città diversa: due depositi di Atac fanno Atm”. Lo ha detto l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patane’, intervenendo a un’iniziativa sui trasporti di Cgil, Cisl e Uil di Roma e Lazio. Il dg milanese Arrigo Giana, è stato chiamato nel consiglio Atac e le due società, su impulso del sindaco capitolino Roberto Gualtieri d’intesa col collega meneghino Beppe Sala, collaboreranno nell’utilizzo dei fondi Pnrr per il trasporto pubblico. “Noi sappiamo fare le cose, il know how c’è ma va ripreso l’orgoglio- ha spiegato- La cosa che più ha perso Atac sono i processi industriali: dobbiamo recuperarli con l’orgoglio di essere romani.” “Inoltre, negli anni non ci si è adeguati a ciò che dovremo affrontare, ad esempio il fatto che Roma in 6/7 anni avrà 17 linee di tram. In Atac ...