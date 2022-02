Nona vittoria per la Soel Benevento | Catanzaro ko 76-24

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNono successo stagionale per la, vittoriosa 76-24 al Pala Parente contro il Basketultimo in classifica. Gara mai in discussione per le sannite e spazio a tutte le componenti del roster in vista del delicato doppio impegno contro il Basket Salerno. Coach Musco ha tenuto in campo per diversi minuti le under Iarrusso, Romano e Zambottoli ottenendo buone risposte sul piano tecnico e caratteriale. L’attenzione è ora tutta rivolta ai prossimi due appuntamenti con le salernitane, come sottolinea a fine partita il capitano Andreana D’Avanzo: “Sappiamo che ci aspettano due gare contro una squadra ben attrezzata, costruita per vincere. Accusiamo un po’ di stanchezza per tutte le partite che siamo state costrette a recuperare nel giro di un mese, ma siamo anche consapevoli di ciò che possiamo ...