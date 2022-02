Movida, Manfredi: “Con il regolamento avremo misure permanenti” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – ”Con il regolamento interverremo principalmente sulla limitazione degli orari di vendita degli alcolici e sul tema della musica all’esterno e del rumore e faremo in modo che ci siano delle misure permanenti”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del Consiglio comunale chiamato oggi a discutere di politiche sulla vivibilità e la sicurezza con particolare riferimento al tema della Movida per cui il primo cittadino ha emesso un’ordinanza in vigore dallo scorso 17 febbraio. Rispetto ai controlli dell’ultimo fine settimane, Manfredi ha riferito che l’attenzione della polizia municipale e delle forze dell’ordine si è concentrata ”sulla vendita di alcool ai minorenni, aspetto molto critico di cui anche con il prefetto e a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – ”Con ilinterverremo principalmente sulla limitazione degli orari di vendita degli alcolici e sul tema della musica all’esterno e del rumore e faremo in modo che ci siano delle”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, a margine del Consiglio comunale chiamato oggi a discutere di politiche sulla vivibilità e la sicurezza con particolare riferimento al tema dellaper cui il primo cittadino ha emesso un’ordinanza in vigore dallo scorso 17 febbraio. Rispetto ai controlli dell’ultimo fine settimane,ha riferito che l’attenzione della polizia municipale e delle forze dell’ordine si è concentrata ”sulla vendita di alcool ai minorenni, aspetto molto critico di cui anche con il prefetto e a ...

Ultime Notizie dalla rete : Movida Manfredi Green Pass scaduti e vendita di alcol: a Napoli controlli sulla movida fino all'alba Napoli - La Polizia Locale ancora impegnata nella repressione dei comportamenti ostili all'ordinanza sindacale 59/2022 emanata per disciplinare la movida. Il sindaco Gaetano Manfredi ha espresso la volontà di mettere un freno a determinati comportamenti in attesa di mettere in atto misure più idonee, in primis l'individuazione di altre aree come ...

Movida Napoli, bar e locali aperti fino all'alba e irregolari: sanzionati Movia ancora al centro dei controlli per verificare che sia rispettata l'ordinanza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. A ridosso degli orari di chiusura stabiliti dal dispositivo sono state verificate 178 attività, di cui nove multate per diverse violazioni, in particolare nella zona di Chiaia, in vicoletto ...

Movida, Manfredi: "Con il regolamento avremo misure permanenti" anteprima24.it Movida, le regole necessarie "Questo non è un regime e non possiamo vietare ai giovani di stare in strada", ha dichiarato il prefetto Antonio De Iesu, assessore comunale alla Sicurezza, a proposito degli episodi di violenza, ubri ...

Napoli, ordinanza movida: bocciato il ricorso dei ristoratori, i locali dovranno chiudere prima A Napoli è stato bocciato il ricorso di ristoratori e gestori nei confronti dell'ordinanza movida: i locali dovranno chiudere prima.

