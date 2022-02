M5S, Diaco-Galletti: Porta Portese, soddisfatti per realizzazione area giochi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma – “Esprimiamo grande soddisfazione per il prosieguo dei lavori della nuova area giochi presso la zona di Porta Portese, grazie all’impegno messo in campo nella precedente consiliatura dall’amministrazione Raggi e dal Municipio XII che aveva stanziato i fondi a bilancio per richiedere la realizzazione di questa fondamentale opera per tutti i bimbi del quadrante.” “Ora grazie all’area giochi – dotata di tutti i nuovi ritrovati in materia ludica, dalla pavimentazione antitrauma ai giochi multisensoriali – i piccoli cittadini del quartiere avranno di che divertirsi, giocando in sicurezza e tranquillità assieme alle loro famiglie.” “Insomma, abbiamo messo in campo un’opera decisamente strategica e funzionale all’idea di socialità per i bimbi: ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma – “Esprimiamo grande soddisfazione per il prosieguo dei lavori della nuovapresso la zona di, grazie all’impegno messo in campo nella precedente consiliatura dall’amministrazione Raggi e dal Municipio XII che aveva stanziato i fondi a bilancio per richiedere ladi questa fondamentale opera per tutti i bimbi del quadrante.” “Ora grazie all’– dotata di tutti i nuovi ritrovati in materia ludica, dalla pavimentazione antitrauma aimultisensoriali – i piccoli cittadini del quartiere avranno di che divertirsi, giocando in sicurezza e tranquillità assieme alle loro famiglie.” “Insomma, abbiamo messo in campo un’opera decisamente strategica e funzionale all’idea di socialità per i bimbi: ...

Advertising

zazoomblog : M5S Diaco-Galletti: Porta Portese soddisfatti per realizzazione area giochi - #Diaco-Galletti: #Porta #Portese - LavoroLazio_com : Ponte dell'Industria, Meleo-Diaco (M5S): 'Dopo 5 mesi ancora chiusa la pista ciclabile, amministrazione Gualtieri s… - LavoroLazio_com : Rifiuti, Diaco (M5S): 'No a costruzione nuovo impianto multimateriale a Malagrotta, mentre siamo in attesa di proge… - LavoroLazio_com : Rifiuti, Diaco (M5S): 'Assessora Alfonsi getta finalmente la maschera su impianti di digestione anaerobica di Casal… - LavoroLazio_com : Food policy, Diaco (M5S): 'Primo Consiglio del Cibo frutto di anni di lavoro dell'Amministrazione Raggi' 'La prima… -