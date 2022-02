La salvaguardia delle foreste: il nostro impegno per le generazioni future (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Gruppo Tecnocasa è sempre stato impegnato in un percorso di crescita sostenibile ed attento ai bisogni di tutti gli stakeholder, integrando valori etici e visione strategica d’impresa. La responsabilità sociale dell’impresa è da sempre alla base della nostra cultura aziendale e regola l’evoluzione e lo sviluppo di tutto il nostro sistema. La nostra terra sta cambiando: aumentano le emissioni nocive, così come i livelli e le temperature dell’acqua. Copernicus Climate Change Service, centro di monitoraggio dell’Unione europea, ha rilevato che il 2020 è stato per l’Europa l’anno più caldo mai registrato. È chiara e sempre più urgente la necessità di adottare soluzioni volte a salvaguardare il nostro pianeta. I singoli, le Istituzioni, le aziende devono fare della responsabilità ambientale una sfida quotidiana. Il Gruppo Tecnocasa è sensibile alle ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Gruppo Tecnocasa è sempre stato impegnato in un percorso di crescita sostenibile ed attento ai bisogni di tutti gli stakeholder, integrando valori etici e visione strategica d’impresa. La responsabilità sociale dell’impresa è da sempre alla base della nostra cultura aziendale e regola l’evoluzione e lo sviluppo di tutto ilsistema. La nostra terra sta cambiando: aumentano le emissioni nocive, così come i livelli e le temperature dell’acqua. Copernicus Climate Change Service, centro di monitoraggio dell’Unione europea, ha rilevato che il 2020 è stato per l’Europa l’anno più caldo mai registrato. È chiara e sempre più urgente la necessità di adottare soluzioni volte a salvaguardare ilpianeta. I singoli, le Istituzioni, le aziende devono fare della responsabilità ambientale una sfida quotidiana. Il Gruppo Tecnocasa è sensibile alle ...

