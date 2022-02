La parola fine sui Samsung Galaxy Note è ora ufficiale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Non ci sono più dubbi e l’ufficialità della fine definitiva dei Samsung Galaxy Note è realtà in quest’ultimo giorno di febbraio 2022. Direttamente dai vertici dell’azienda produttrice della serie tanto amata è arrivata la dichiarazione che tutti attendevamo, magari superflua ma necessaria per chi ancora sperava in nuovi phablet in un futuro anche non prossimo. Per fugare ogni dubbio e speranza, il presidente Samsung Samsung TM Roh ha appena confermato che la serie Samsung Galaxy Note non esiste più, dunque appartiene al passato. Gli ultimi phablet erano stati i Galaxy Note 20 e i modelli del 2021 erano stati del tutto sorvolati. Nell’attuale 2022, il destino della serie è stato fin da subito ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Non ci sono più dubbi e l’ufficialità delladefinitiva deiè realtà in quest’ultimo giorno di febbraio 2022. Direttamente dai vertici dell’azienda produttrice della serie tanto amata è arrivata la dichiarazione che tutti attendevamo, magari superflua ma necessaria per chi ancora sperava in nuovi phablet in un futuro anche non prossimo. Per fugare ogni dubbio e speranza, il presidenteTM Roh ha appena confermato che la serienon esiste più, dunque appartiene al passato. Gli ultimi phablet erano stati i20 e i modelli del 2021 erano stati del tutto sorvolati. Nell’attuale 2022, il destino della serie è stato fin da subito ...

Ultime Notizie dalla rete : parola fine Anci Abruzzo per la solidarietà ed accoglienza ai profughi ... dove la comunità ucraina è presente con numeri importanti, al fine di creare un sistema ... ripudia la guerra " dichiara il Presidente D'Alberto " ed è proprio nella scelta della parola ripudiare da ...

La presa in giro delle elezioni di Frosinone - ... non sarà con sketch e tweet che si metterà fine all'imbarazzo dell'ascensore inclinato. Servono i ...la politica non ha messo mano? Temi da capoluogo Frosinone deve avere il coraggio di dire una parola ...

La parola fine sui Samsung Galaxy Note è ora ufficiale OptiMagazine Pandemia e Ucraina: i nostri giovani feriti dalla «guerra» Se la guerra alla pandemia sembra avviarsi alla fine, quella in Ucraina è appena cominciata. Guerra, parola terribile e pur sempre presente nella vita degli uomini, tanto che i greci le avevano dedica ...

Al via i negoziati Onu per un accordo globale sulla plastica Anche se è ancora ben lontano dallo stop tombale a questo materiale altamente inquinante chiesto da parte del mondo scientifico e da decine di ong in questi mesi, Il trattato dovrebbe scrivere la ...

