Iraq, nei villaggi yazidi iniziano le esumazioni dalle fosse comuni (Di lunedì 28 febbraio 2022) La settimana scorsa, centinaia di persone che avevano perso almeno un parente nel genocidio compiuto dallo Stato islamico nel 2014 contro la comunità yazida si sono raccolte nel villaggio di Hardan, per accompagnare con la preghiera la ripresa delle esumazioni da sei fosse comuni. Le operazioni erano iniziate alla fine del 2019, ma erano state presto interrotte a causa della pandemia. La zona è sul lato nord dei monti del Sinjar, nella provincia irachena di Ninive. Qui, nell'estate di otto anni fa, lo Stato islamico fece terra bruciata, e non è un modo di dire: vennero uccisi almeno 5000 uomini adulti e adolescenti e almeno 7000 donne, ragazze e bambine furono trasferite nelle zone dell'Iraq e della Siria allora conquistate dallo Stato islamico e ridotte in schiavitù sessuale. Il ...

