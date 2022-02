Grande Fratello Vip, Dayane Mello esclude Rosalinda Cannavò dal compleanno: la durissima reazione dell’attrice (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ancora problemi per le RosMello. L’amicizia nata nella casa del Grande Fratello Vip è finita per sempre? Leggi su comingsoon (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ancora problemi per le Ros. L’amicizia nata nella casa delVip è finita per sempre?

Advertising

ItaliaViva : Appoggio pieno all'????. Che sta dimostrando grande compattezza e fermezza in scelte difficili, come l'invio di armi… - trash_italiano : Is this l'edizione più brutta, costruita e monotematica del Grande Fratello? #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello ha informato i concorrenti della delicata situazione internazionale e dell’attacco militare della R… - cherotturadicaz : RAGA VI PREGO USIAMO ALMENO UN ACCOUNT PER VOTARE ANTONIO Se il Grande Fratello non squalificherà Nathaly, ci dobb… - Pinucci02333949 : @antoniopolito1 Dopodiché grandissime capre anziché continuare a buttare benzina sul fuoco io fossi al vostro posto… -