Da guerra mirata a guerriglia urbana, Kiev resiste sfruttando le debolezze russe (Di lunedì 28 febbraio 2022) Aumentano sui social network, rigorosamente in chiave patriottica e anti-russa, le foto e le testimonianze di civili ucraini che imbracciano le armi per combattere contro l'invasione russa. Uomini e donne, giovani, ma anche chi non ha in mano un fucile si organizza con bottiglie, benzina, polistirolo, carta e cotone per confezionare ordigni incendiari. Ci sono poi i civili che operano in modo disarmato compiendo atti per rendere più difficile l'avanzata russa, dallo smontare i cartelli stradali fino a sabotare ponti, svuotare magazzini con materiale che potrebbe essere usato contro di loro, svuotare depositi di carburante. In una guerra ogni cosa di uso comune assume un valore e uno scopo differente, dalle scarpe anti-infortunistiche degli operai agli apparati radio del radioamatori (in Russia e Ucraina è ancora un'attività molto diffusa). A insegnare alla popolazione ... Leggi su panorama (Di lunedì 28 febbraio 2022) Aumentano sui social network, rigorosamente in chiave patriottica e anti-russa, le foto e le testimonianze di civili ucraini che imbracciano le armi per combattere contro l'invasione russa. Uomini e donne, giovani, ma anche chi non ha in mano un fucile si organizza con bottiglie, benzina, polistirolo, carta e cotone per confezionare ordigni incendiari. Ci sono poi i civili che operano in modo disarmato compiendo atti per rendere più difficile l'avanzata russa, dallo smontare i cartelli stradali fino a sabotare ponti, svuotare magazzini con materiale che potrebbe essere usato contro di loro, svuotare depositi di carburante. In unaogni cosa di uso comune assume un valore e uno scopo differente, dalle scarpe anti-infortunistiche degli operai agli apparati radio del radioamatori (in Russia e Ucraina è ancora un'attività molto diffusa). A insegnare alla popolazione ...

Advertising

_Nico_Piro_ : la resistenza ucraina è molto più forte. Ancora una volta ricordiamo che in tutto questo risiko, di mezzo ci sono l… - LaStampa : Quella di #Putin non è «un’operazione militare mirata», come sostiene lui stesso nel messaggio notturno alla nazion… - G_escape_away : RT @_Nico_Piro_: la resistenza ucraina è molto più forte. Ancora una volta ricordiamo che in tutto questo risiko, di mezzo ci sono le perso… - CardelliAc : RT @_Nico_Piro_: la resistenza ucraina è molto più forte. Ancora una volta ricordiamo che in tutto questo risiko, di mezzo ci sono le perso… - liberatore_v : RT @_Nico_Piro_: la resistenza ucraina è molto più forte. Ancora una volta ricordiamo che in tutto questo risiko, di mezzo ci sono le perso… -