"Che tempo che fa", Costanzo su Maria De Filippi: "Lei è la donna con cui morire"

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono stati ospiti dell'ultima puntata di "Che tempo che fa" in collegamento dalla loro casa di Roma. Il giornalista e la conduttrice si sono mostrati come sempre molto affiatati, in grado di scherzare sui reciproci difetti e su chi comandi realmente tra loro. A domanda diretta del conduttore Fabio Fazio, la De Filippi ha risposto che alla fine il capo è sempre il marito.

Pamela Prati si scaglia contro Maria De Filippi: "Non mi ha neanche risposto"
Intervistata nella trasmissione "Belve", la show-girl sarda ha parlato anche della conduttrice di Canale 5 rivelando retroscena inediti

