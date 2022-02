Cdm, ok agli aiuti all’Ucraina: mezzi militari e fondi per i profughi. E noi pronti a razionare il gas (Di lunedì 28 febbraio 2022) Guerra Ucraina-Russia, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all’unanimità al decreto legge per garantire sostegno e assistenza al popolo ucraino attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative di Kiev. Il Cdm sulle nuove misure di sostegno a favore del Paese è durato un’ora, e oltre agli interventi in aiuto di Kiev, ha previsto – per quanto riguarda i riflessi sull’Italia della guerra Russia-Ucraina – all’interno del testo, anche le norme per diversificare le fonti energetiche. Riprendendo, se necessario, le centrali a carbone. Ma andiamo con ordine. Ucraina: da Cdm via libera a dl su invio mezzi e aiuti a Kiev LEGGI ANCHE Ucraina, Draghi in aula: «L'Europa torna ai suoi giorni più bui». FdI: «L'Italia è scomparsa» Ucraina, in fuga ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Guerra Ucraina-Russia, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all’unanimità al decreto legge per garantire sostegno e assistenza al popolo ucraino attraverso la cessione di, materiali ed equipaggiamentialle autorità governative di Kiev. Il Cdm sulle nuove misure di sostegno a favore del Paese è durato un’ora, e oltreinterventi in aiuto di Kiev, ha previsto – per quanto riguarda i riflessi sull’Italia della guerra Russia-Ucraina – all’interno del testo, anche le norme per diversificare le fonti energetiche. Riprendendo, se necessario, le centrali a carbone. Ma andiamo con ordine. Ucraina: da Cdm via libera a dl su invioa Kiev LEGGI ANCHE Ucraina, Draghi in aula: «L'Europa torna ai suoi giorni più bui». FdI: «L'Italia è scomparsa» Ucraina, in fuga ...

