Carnevali: «Berardi forse il migliore in Italia. Fiorentina? Vuole un top club» (Di lunedì 28 febbraio 2022) . Le dichiarazioni dell’ad neroverde Giovanni Carnevali ha parlato della stagione e del futuro di Domenico Berardi a GR Parlamento. TOP PLAYER – «È cresciuto tra i ragazzi giovani del Sassuolo e c’è un legame speciale. E’ cresciuto non solo dal punto di vista sportivo: è maturato tantissimo, è un campione ed è uno dei migliori giocatori Italiani se non il migliore. E’ un giocatore straordinario, è veramente speciale. Chiaramente da parte sua può esserci l’ambizione di andare in un grande club: possiamo aspettarci che da un momento all’altro possa arrivare una richiesta importante, ma deve essere una richiesta importante di un grande club. Solo a quel punto ci faremo un ragionamento con lui per decidere la corsa giusta da fare per entrambi». Fiorentina – «Lo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) . Le dichiarazioni dell’ad neroverde Giovanniha parlato della stagione e del futuro di Domenicoa GR Parlamento. TOP PLAYER – «È cresciuto tra i ragazzi giovani del Sassuolo e c’è un legame speciale. E’ cresciuto non solo dal punto di vista sportivo: è maturato tantissimo, è un campione ed è uno dei migliori giocatorini se non il. E’ un giocatore straordinario, è veramente speciale. Chiaramente da parte sua può esserci l’ambizione di andare in un grande: possiamo aspettarci che da un momento all’altro possa arrivare una richiesta importante, ma deve essere una richiesta importante di un grande. Solo a quel punto ci faremo un ragionamento con lui per decidere la corsa giusta da fare per entrambi».– «Lo ...

