Canevale Pontese | bilancio positivo | le parole del presidente Fusco

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPonte (Bn) – Nonostante il periodo di pandemia ancora in essere la Pro Loco La Rinascente di Ponte non si è data per vinta e grazie alla tenacia dei suoi iscritti è riuscita ad allestire in totale sicurezza l’edizione del “Carnevale”. Dice ilDavide“Siamo riusciti dopo due anni di stop causa covid a riproporre la più antica manifestazione che la nostra comunità vanta all’attivo seppur senza la presenza dei caratteristici carri allegorici, che auspichiamo di poter riportare in scena il prossimo anno”. Questa edizione è stata caratterizzata dalla presenza di opere statiche in carta pesta realizzate dai maestri cartapestai pontesi. Buona la risposta in termini di presenze, la giornata è stata rallegrata da musiche e da animatori che hanno allietato la presenza di grandi e piccini con ...