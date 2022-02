Borsa:Europa pesante in attesa negoziati,salgono petrolio e gas (Di lunedì 28 febbraio 2022) Le Borse europee prosegue pesanti in attesa dei negoziati tra Russia e Ucrania e mentre prosegue la corsa di petrolio e gas. Resterà chiusa per l'intera giornata la Borsa di Mosca con il rublo che ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Le Borse europee prosegue pesanti indeitra Russia e Ucrania e mentre prosegue la corsa die gas. Resterà chiusa per l'intera giornata ladi Mosca con il rublo che ...

