Al Teatro de’ Servi, Chiara Becchimanzi con Terapia di Gruppo l’11, 12 e 13 marzo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Al Teatro de’ Servi Chiara BecchimanziinTerapia di Gruppo la comedy femminile tra stand up e bonus psicologo Teatro de’ Servi, Via del Mortaro, 22 – Roma 11, 12, 13 marzo – Ven e San ore 20.00, Dom. ore 17.00 Arriverà al Teatro de’ Servi di Roma dall’11 al 13 marzo, il nuovo tour della pluripremiata stand up comedian, attrice, attivista e autrice Chiara Becchimanzi, con il suo Terapia di Gruppo: un’occasione dissacrante, divertente e imperdibile per conoscere da vicino la nuova leva comica femminile italiana, già protagonista di Battute? su RAI DUE, di Comedy Central e dello Zelig Lab, per ridere ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 febbraio 2022) Alde’indila comedy femminile tra stand up e bonus psicologode’, Via del Mortaro, 22 – Roma 11, 12, 13– Ven e San ore 20.00, Dom. ore 17.00 Arriverà alde’di Roma dalal 13, il nuovo tour della pluripremiata stand up comedian, attrice, attivista e autrice, con il suodi: un’occasione dissacrante, divertente e imperdibile per conoscere da vicino la nuova leva comica femminile italiana, già protagonista di Battute? su RAI DUE, di Comedy Central e dello Zelig Lab, per ridere ...

Pandemonio___ : Mi sono svegliata con questa canzone in testa perché il mio cervello lo sa che è appena iniziato il mese in cui and… - wordsandmore1 : #28febbraio #MondayMotivation perché finisca presto #UkraineRussiaWar, intanto #Buongiorno con ? Il 28 febbraio 202… - Chris_Allen72 : RT @Rulieng: La grande salle de bal Gran Teatro la Fenice di Venezia - frevarcom : Vincenzo De Lucia: ecco la signora della TV via @frevarcom - teatro_lirico : Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro de’ Joséphine Baker e l’arte di vivere (superando il razzismo) Linkiesta.it