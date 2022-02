Zelensky: “Sì ai negoziati, ma non in Bielorussia” (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb – Volodymyr Zelensky apre ai negoziati, almeno a quanto si apprende dall’Ansa. Zelensky favorevole ai negoziati, ma non a Minsk Mentre si combatte a Kharkiv, la seconda principale città ucraina, il presidente ucraino Zelensky apre alla possibilità di un tavolo di negoziati, rispondendo a Mosca che aveva annunciato l’invio di una delegazione in Bielorussia allo scopo di trattare con il governo di Kiev. C’è una condizione però: nessuna disponibilità ad andare nella capitale bielorussa. Testualmente, “qualunque città va bene per i negoziati, tra cui Varsavia, Istanbul e Baku, ma non Minsk”. Le accuse a Mosca Tra le affermazioni del presidente Zelensky ce ne sono altre, non riguardanti eventuali negoziati, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb – Volodymyrapre ai, almeno a quanto si apprende dall’Ansa.favorevole ai, ma non a Minsk Mentre si combatte a Kharkiv, la seconda principale città ucraina, il presidente ucrainoapre alla possibilità di un tavolo di, rispondendo a Mosca che aveva annunciato l’invio di una delegazione inallo scopo di trattare con il governo di Kiev. C’è una condizione però: nessuna disponibilità ad andare nella capitale bielorussa. Testualmente, “qualunque città va bene per i, tra cui Varsavia, Istanbul e Baku, ma non Minsk”. Le accuse a Mosca Tra le affermazioni del presidentece ne sono altre, non riguardanti eventuali, ...

