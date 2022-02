Terremoto Amatrice | scossa di magnitudo 3 0

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 27 febbraio 2022) Unadiè avvenuta questa mattina ad, alle ore 7:31. Il, come registra l’INGVI, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato diML 3.0. L’epicentro è avvenuto a 3 km ad est da, in provincia di Rieti, esattamente alle 27-02-2022 07:31:57 (UTC +01:00) ora italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.634, 13.327 ad una profondità di 12 km. Il ricordo deldel 2016 Immediatamente il ricordo è andato aldel 26 agosto del 2016, quando alle 3.36, la terra ha tremato, distruggendo non solo il borgo di, ma anche altri 140 comuni limitrofi, arrivando a coinvolgere fino a 600.000 cittadini. Quella volta furono ben 303 i morti, tra cui tantissimi ...