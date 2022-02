Advertising

G_de_Almeida : RT @LaStampa: Tank Terminator, giochi-bomba, armi termobariche. La guerra sporca hi-tech del Cremlino - LaStampa : Tank Terminator, giochi-bomba, armi termobariche. La guerra sporca hi-tech del Cremlino - messveneto : Tank Terminator, giochi-bomba, armi termobariche. La guerra sporca hi-tech del Cremlino: I camion militari russi tr… - il_piccolo : Tank Terminator, giochi-bomba, armi termobariche. La guerra sporca hi-tech del Cremlino - allanpo22646751 : @Genomalieno @tenniscrochet e i carri armati 'terminator tank' di Putin schierati ai confini, che però non risultan… -

Ultime Notizie dalla rete : Tank Terminator

La Stampa

ROMA. Nell'invasione russa dell'Ucraina la Russia utilizza per la prima volta un'arma micidiale: i "". L'assedio ai centri urbani è l'obiettivo dei carri armati "hi tech" in dotazione alle truppe assieme agli altri nuovi strumenti tecnologici di morte nell'arsenale di Vladimir Putin. ...La Russia prova ad intimorire psicologicamente l'Ucraina schierando il micidiale ''. Ha un nome che già di per sé incute un certo timore, e le sue caratteristiche lo rendono un mezzo decisamente pericoloso. È il Bmpt (Veicolo da Combattimento di Supporto di Carri ...Veicolo corazzato multiruolo, è un mezzo estremamente pericoloso come il nome lascia presagire. E in caso di impiego durante un'invasione potrebbe creare non pochi problemi alle forze ucraine e a quel ...